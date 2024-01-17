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بلينكن أكد في منتدى دافوس ضرورة الوصول إلى دولة فلسطينية حقيقية تديرها سلطة موحدة

بلينكن أكد في منتدى دافوس ضرورة الوصول إلى دولة فلسطينية حقيقية تديرها سلطة موحدة

التخوف من إمتداد الحرب في أنحاء الشرق الأوسط كان محور كلمة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في منتدى دافوس.



وأكد بلينكن ضرورة الوصول إلى دولة فلسطينية حقيقية تديرها سلطة موحدة.



