الجامعة العربية تدين القصف الإيراني لإربيل

دانت الجامعة العربية القصف الإيراني لإربيل، وتبنت مشروع قرار بهذا الشأن من سبعة بنود.وصدر القرار في ختام جلسة طارئة عبر الإنترنت عقدتها الجامعة العربية بناءً لطلب العراق، وقد تضمن إدانة للقصف الإيراني، وللذرائع التي ساقتها طهران، وحمل الأخيرة عواقب هذا الإنتهاك الخطير لسيادة العراق وما نتج عنه.