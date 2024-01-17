روسيا تقول إنها استهدفت مرتزقة فرنسيين في ضربة بأوكرانيا

أعلنت روسيا أنها استهدفت مجموعة من المقاتلين الفرنسيين في ضربة على مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا أدت بحسب السلطات إلى إصابة العديد من المدنيين بجروح.



وقالت وزارة الدفاع في بيان: "مساء 16 كانون الثاني، نفذت القوات المسلحة للاتحاد الروسي ضربة محددة على نقطة انتشار موقتة لمسلحين أجانب في مدينة خاركيف، كان أهم عناصرها مرتزقة فرنسيون".

