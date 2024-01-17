الحكومة السويسرية تعلن تعرّضها لهجوم الكتروني من موالين لروسيا بعد زيارة زيلينسكي

أعلنت سويسرا أن هجومًا إلكترونيًا تبنته مجموعة موالية لروسيا أدّى إلى تعطيل الوصول مؤقتًا إلى عدد من المواقع الحكومية وذلك بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمدينة دافوس.



وقالت الحكومة السويسرية إن "مجموعة القرصنة +NoName+ المرتبطة بروسيا تبنت مسؤولية الهجوم"، مشيرة إلى حضور الرئيس الأوكراني زيلينسكي الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس.