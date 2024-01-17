الحوثيون يتعهدون مواصلة هجماتهم بعد إدراجهم على قوائم "الإرهاب" الأميركية

تعهد الحوثيون اليمنيون مواصلة هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر عقب قرار الولايات المتحدة إعادة إدراجهم على قائمة الكيانات "الإرهابية".



وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في تصريحات على قناة الجزيرة "لن نتراجع عن استهداف السفن الاسرائيلية أو السفن المتجهة الى الموانئ في فلسطين لمساندة الشعب الفلسطيني" مضيفا أن الحوثيين سيردون على اي ضربات جديدة تشنها الولايات المتحدة أو بريطانيا على اليمن.

