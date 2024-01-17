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لقاء بين وزير الخارجية العراقي ونظيرته السلوفينية... هذا ما تم بحثه

أخبار دولية
2024-01-17 | 12:45
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لقاء بين وزير الخارجية العراقي ونظيرته السلوفينية... هذا ما تم بحثه
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لقاء بين وزير الخارجية العراقي ونظيرته السلوفينية... هذا ما تم بحثه

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين مع وزيرة خارجية سلوفينيا تانجا فاجون، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. كما تم التطرق إلى الاعتداء الإيراني الأخير على الأراضي العراقية.

وشدّد الوزير على توجه العراق وتحركاته في مجلس الأمن والأمم المتحدة لإدانة العدوان الإيراني على العراق، مشيراً إلى أن جامعة الدول العربية عقدت اليوم جلسةً طارئةً بناءً على طلب العراق على خلفية العدوان الإيراني على مدينة أربيل.

وأكّد أن العراق سيستمر في الدفاع عن حقوقه بالطرق السياسية والقانونية لضمان أمنه وسيادته.

كما جدّد الوزير موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية وضروره إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

من جانبها، دعت وزيرة خارجية سلوفينا العراق إلى الانضمام إلى تحالف سيشكل لضمان حمايه مصادر المياه. 

وفي السياق، أكد وزير الخارجية موافقة العراق على الانضمام لهذا التحالف وإمكانية التعاون مستقبلاً بمجال المياه.

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