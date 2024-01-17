مقتل عشرة فلسطينيين في قصف إسرائيلي في الضفة الغربية

قتل عشرة فلسطينيين في هجومين إسرائيليين بطائرات مسيّرة في الضفة الغربية حيث تنفّذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية واسعة، بحسب مصادر طبية ورسمية فلسطينية.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عمليات "لمكافحة الإرهاب"، مشيرا الى إصابة أحد جنوده.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل "في غارة جوية قائد البنية الإرهابية في مخيم بلاطة في نابلس المدعو عبد الله أبو شلال".



وأشار الى أن أبو شلال "خطّط مع أفراد خليته لتنفيذ عملية إرهابية على المدى الوشيك"، وهو مسؤول عن "عمليات عدة" خلال العام الماضي تشمل هجوما في القدس الشرقية المحتلة.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل خمسة أشخاص في مخيم طولكرم. وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت مع عدد من القتلى والجرحى "من داخل مخيم طولكرم جراء قصف إسرائيلي"، مشيرة الى إصابة اثنين من عناصرها "جراء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف".

