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فرنسا تقول ان اتهام اسرائيل بارتكاب اعمال ابادة "يتخطى عتبة اخلاقية"

أخبار دولية
2024-01-17 | 13:21
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فرنسا تقول ان اتهام اسرائيل بارتكاب اعمال ابادة &quot;يتخطى عتبة اخلاقية&quot;
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فرنسا تقول ان اتهام اسرائيل بارتكاب اعمال ابادة "يتخطى عتبة اخلاقية"

أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن فرنسا لا تدعم الدعوى المرفوعة ضد اسرائيل امام محكمة العدل الدولية والتي تتهمها بارتكاب ابادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
     
وقال وزير الخارجية ستيفان سيجورن امام البرلمان: "اتهام اسرائيل بارتكاب ابادة جماعية يتجاوز عتبة اخلاقية. لا يمكن استغلال مفهوم الابادة الجماعية لغايات سياسية".
     

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