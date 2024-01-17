رئيس الأركان الإسرائيلي: إحتمال إندلاع حرب في شمال إسرائيل في الأشهر القادمة "أعلى بكثير"

رأى قائد الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن إحتمال إندلاع حرب على الحدود الشمالية مع لبنان صار "أعلى بكثير".وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي في بيان: "لا أعرف متى ستبدأ الحرب في الشمال، أستطيع أن أقول لكم إن إحتمال حدوثها في الأشهر المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي".