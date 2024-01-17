هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: سفينة تتعرض لحادث جنوب شرقي عدن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن باليمن.وأضافت في مذكرة استشارية أن الربان أبلغ عن "تعرض السفينة لضربة باستخدام نظام جوي مسير".وأوضحت أنه "نشب حريق على متن السفينة وتم إخماده الآن".