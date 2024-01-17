القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة أميركية في خليج عدن: لن نتردد في استهداف كافة مصادرِ التهديد في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ

الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة أميركية في خليج عدن: لن نتردد في استهداف كافة مصادرِ التهديد في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ
أخبار دولية
2024-01-17 | 16:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة أميركية في خليج عدن: لن نتردد في استهداف كافة مصادرِ التهديد في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ
أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن القوات البحرية استهدفت سفينة ( جينكو بيكاردي) الأميركية في خليج عدن بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة وأن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.
وأكدت في بيان على أنها "لن تتردد في استهداف كافة مصادرِ التهديد في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ ضمن حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ اليمنِ واستمراراً في دعمِ الشعب الفلسطينيِّ".
وقالت: "الردَّ على الاعتداءات الأميركية والبريطانيِة قادم لا محالة، أيّ اعتداءٍ جديدٍ لن يبقى دون رد وعقاب".
كما أكّدت القوات المسلحة اليمنية على استمرار حركة الملاحة في البحرين العربيّ والأحمرِ إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئِ فلسطين المحتلة، وأنّ عملياتِها ضدّ السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عنِ الشعب الفلسطيني في قطا غزة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
المسلحة
اليمنية
استهداف
سفينة
أميركية
نتردد
استهداف
مصادرِ
التهديد
البحرينِ
العربيِّ
والأحمرِ
التالي
الكويت تشكل حكومة جديدة..
الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو": الهجمات في البحر الأحمر قد تسبب نقصًا في الناقلات وتؤثر سلبًا على السوق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-01-15
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إستهداف سفينة أميركية في خليج عدن... هذا ما تضمنه
أخبار دولية
2024-01-15
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إستهداف سفينة أميركية في خليج عدن... هذا ما تضمنه
0
أخبار دولية
2023-12-15
القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينتي حاويات بصاروخين بحريين كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي
أخبار دولية
2023-12-15
القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينتي حاويات بصاروخين بحريين كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي
0
آخر الأخبار
2023-12-14
القوات المسلحة اليمنية: نفّذت قواتنا البحرية عملية عسكرية ضد سفينة حاويات ميرسيك جبرلاتر كانت متجهة إلى الكِيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة
آخر الأخبار
2023-12-14
القوات المسلحة اليمنية: نفّذت قواتنا البحرية عملية عسكرية ضد سفينة حاويات ميرسيك جبرلاتر كانت متجهة إلى الكِيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة
0
أخبار دولية
2023-11-14
القوات المسلحة اليمنية: لن تتردد في استهداف أي سفينةٍ إسرائيليةٍ ابتداءً من هذه اللحظة
أخبار دولية
2023-11-14
القوات المسلحة اليمنية: لن تتردد في استهداف أي سفينةٍ إسرائيليةٍ ابتداءً من هذه اللحظة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:28
وكالة الطاقة الدولية ترفع مجددا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
أخبار دولية
04:28
وكالة الطاقة الدولية ترفع مجددا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
0
أخبار دولية
04:12
لافروف يعتزم التحدث أمام مجلس الأمن عن مقترحات بشأن "جهود جماعية" لحل أزمة الشرق الأوسط
أخبار دولية
04:12
لافروف يعتزم التحدث أمام مجلس الأمن عن مقترحات بشأن "جهود جماعية" لحل أزمة الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
03:37
مصدر أمني باكستاني: أي "مغامرة غير محسوبة" من إيران سيتم التصدي لها بقوة
أخبار دولية
03:37
مصدر أمني باكستاني: أي "مغامرة غير محسوبة" من إيران سيتم التصدي لها بقوة
0
أخبار دولية
03:27
ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الباكستانية على إيران إلى تسعة أشخاص
أخبار دولية
03:27
ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الباكستانية على إيران إلى تسعة أشخاص
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:18
"حزب الله" يرفض دعوات أميركية للتهدئة مع إسرائيل لكنه منفتح على جهود دبلوماسية (رويترز)
أخبار لبنان
03:18
"حزب الله" يرفض دعوات أميركية للتهدئة مع إسرائيل لكنه منفتح على جهود دبلوماسية (رويترز)
0
أمن وقضاء
02:34
تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟
أمن وقضاء
02:34
تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟
0
صحف اليوم
00:37
قطر عازمة على استئناف حراكها حول الملف الرئاسي (الجمهورية)
صحف اليوم
00:37
قطر عازمة على استئناف حراكها حول الملف الرئاسي (الجمهورية)
0
آخر الأخبار
16:58
الجزيرة نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 7 جنود من البحرية إثر انقلاب زورق حربي قبالة شواطئ عسقلان جنوبي إسرائيل
آخر الأخبار
16:58
الجزيرة نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 7 جنود من البحرية إثر انقلاب زورق حربي قبالة شواطئ عسقلان جنوبي إسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:34
تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟
أمن وقضاء
02:34
تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟
0
أخبار لبنان
16:09
بوحبيب: اسرائيل بلد "طمّيع" ولا تريد التفاوض... والحلّ الشامل يكمن بتطبيق القرار 1701
أخبار لبنان
16:09
بوحبيب: اسرائيل بلد "طمّيع" ولا تريد التفاوض... والحلّ الشامل يكمن بتطبيق القرار 1701
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
قرصنة المطار جرس إنذار للبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
قرصنة المطار جرس إنذار للبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أثار عوفر كاسيف عاصفة سياسية في إسرائيل... فمن هو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أثار عوفر كاسيف عاصفة سياسية في إسرائيل... فمن هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الجبهة الجنوبية لا تزال على حماوتها... فكيف هي الصورة في الميدان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الجبهة الجنوبية لا تزال على حماوتها... فكيف هي الصورة في الميدان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
صواريخ حماس على إسرائيل تضع كابينت الحرب في موقف حرج
تقارير نشرة الاخبار
13:37
صواريخ حماس على إسرائيل تضع كابينت الحرب في موقف حرج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عباس رحمة قصة مهجر من متجرين إلى بسطة طريق
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عباس رحمة قصة مهجر من متجرين إلى بسطة طريق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في الجنوب... إنتظار وقف النار سيطول
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في الجنوب... إنتظار وقف النار سيطول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
سعيد عقل خالد في شعره رغم مرور ١٠ سنوات على غيابه
تقارير نشرة الاخبار
13:26
سعيد عقل خالد في شعره رغم مرور ١٠ سنوات على غيابه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
06:35
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يستعد للإعلان عن منح المستفيدين من التعميم ١٥١ مبلغ ١٥٠ دولارًا شهريًا
آخر الأخبار
06:35
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يستعد للإعلان عن منح المستفيدين من التعميم ١٥١ مبلغ ١٥٠ دولارًا شهريًا
2
فنّ
07:37
فيديو مثير للريبة... رؤوس بشريّة على مأدبة طعام بحضور نانسي عجرم
فنّ
07:37
فيديو مثير للريبة... رؤوس بشريّة على مأدبة طعام بحضور نانسي عجرم
3
خبر عاجل
23:30
باكستان تشنّ غارات داخل إيران
خبر عاجل
23:30
باكستان تشنّ غارات داخل إيران
4
منوعات
13:40
ولي عهد هذا البلد يعلن طلاقه من زوجته المغنية... انفصال مُفاجئ وكلمات مؤثرة! (صورة)
منوعات
13:40
ولي عهد هذا البلد يعلن طلاقه من زوجته المغنية... انفصال مُفاجئ وكلمات مؤثرة! (صورة)
5
اخبار البرامج
14:22
باعها والدها ثم أجبرها على "زواج المتعة" مقابل 100 دولار لرجل ستيني... وهذه قصة "سمرا" المأساوية!
اخبار البرامج
14:22
باعها والدها ثم أجبرها على "زواج المتعة" مقابل 100 دولار لرجل ستيني... وهذه قصة "سمرا" المأساوية!
6
منوعات
09:58
امرأة تواعد صديق زوجها المفضل سراً... ولكن ما حصل لم يكن متوقعاً!
منوعات
09:58
امرأة تواعد صديق زوجها المفضل سراً... ولكن ما حصل لم يكن متوقعاً!
7
خبر عاجل
08:33
إنتهاء مباراة لبنان والصين ضمن إنطلاق الجولة الثانية من كأس آسيا في كرة القدم في قطر بالتعادل السلبي صفر - صفر
خبر عاجل
08:33
إنتهاء مباراة لبنان والصين ضمن إنطلاق الجولة الثانية من كأس آسيا في كرة القدم في قطر بالتعادل السلبي صفر - صفر
8
فنّ
07:19
الموت يفجع قصي خولي
فنّ
07:19
الموت يفجع قصي خولي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More