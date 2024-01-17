القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة أميركية في خليج عدن: لن نتردد في استهداف كافة مصادرِ التهديد في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن القوات البحرية استهدفت سفينة ( جينكو بيكاردي) الأميركية في خليج عدن بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة وأن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.



وأكدت في بيان على أنها "لن تتردد في استهداف كافة مصادرِ التهديد في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ ضمن حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ اليمنِ واستمراراً في دعمِ الشعب الفلسطينيِّ".



وقالت: "الردَّ على الاعتداءات الأميركية والبريطانيِة قادم لا محالة، أيّ اعتداءٍ جديدٍ لن يبقى دون رد وعقاب".



كما أكّدت القوات المسلحة اليمنية على استمرار حركة الملاحة في البحرين العربيّ والأحمرِ إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئِ فلسطين المحتلة، وأنّ عملياتِها ضدّ السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عنِ الشعب الفلسطيني في قطا غزة.