قطر تعلن دخول أدوية ومساعدات إلى غزة بموجب اتفاق تمّ بوساطتها

أعلنت قطر فجر الخميس أنّه تمّ إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة تنفيذاً لاتّفاق تمّ بوساطتها وينصّ على إدخال أدوية للرهائن الذين اختطفتهم حركة حماس من جنوب إسرائيل ومساعدات لسكان القطاع الفلسطينيين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور على منصة إكس: "تمّ خلال الساعات الماضية دخول الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، تنفيذاً للاتفاق الذي تمّ الإعلان عنه يوم أمس لفائدة المدنيين في القطاع، بمن فيهم المحتجزون".