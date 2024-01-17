ستوكهولم تستدعي السفير الإيراني للمطالبة بإطلاق مواطنين سويديين

أعلنت وزارة الخارجية السويدية أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني للمطالبة بإطلاق مواطنين "موقوفين تعسفيا" في إيران، مضيفة أن السلطات علمت باعتقال المزيد من السويديين.وأكدت الوزارة في بيان أنه: "تم التأكيد خلال الاجتماع على مطالب السويد بالإفراج الفوري عن المواطنين السويديين المحتجزين تعسفيا في إيران، والتواصل القنصلي مع المواطنين المحتجزين واحترام الالتزامات الدولية بشأن المسائل القنصلية".وأضافت: "الحكومة سمعت تقارير عن مزيد من الاعتقالات لمواطنين سويديين".وتابعت: "في أواخر 2023 أوقف رجل يحمل الجنسية السويدية والإيرانية دون سبب واضح" دون تقديم المزيد من التفاصيل.