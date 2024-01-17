وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان الهجوم الإيراني على إقليم كردستان العراق

ذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن وزيري خارجية العراق والسعودية بحثا في اتصال هاتفي أحدث التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الهجوم الإيراني على إقليم كردستان العراق.وكانت طهران قد هاجمت في وقت متأخر يوم الاثنين أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بصواريخ باليستية فيما وصفته بأنه هجوم على مقر تجسس إسرائيلي، وهو ما ينفيه بشدة مسؤولون عراقيون وأكراد.وأحدثت الهجمات الإيرانية نزاعا دبلوماسيا نادرا بين البلدين الحليفين.