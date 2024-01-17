رئيس وزراء العراق يلتقي بالرئيس الفرنسي في دافوس ويبحثان تعزيز التعاون

التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.



وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "استعرض الجانبان فرص التعاون في المجالات الاقتصادية، ومجال تطوير القدرات العسكرية العراقية، وتنفيذ عقود التسليح مع شركة تاليس الفرنسية، وتوسعة الشراكة في المجال النفطي وتعزيز التعاقدات المختلفة مع شركة توتال وباقي الشركات الفرنسية الكبرى".



وأضاف البيان: "السوداني أكد لماكرون التزام العراق "بالاستمرار في التعاون الأمني والعسكري الثنائي بين العراق والدول الصديقة التي ساندته في حربه ضدّ الإرهاب".