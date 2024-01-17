الاتحاد الإفريقي يدعو لضبط النفس بشأن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال

ناقش مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي تصاعد التوتر بين إثيوبيا والصومال على خلفية اتفاق بشأن منفذ بحري ودعا إلى "ضبط النفس" بين الطرفين.



وقال مجلس السلم والأمن إنه استمع إلى ممثلين عن إثيوبيا والصومال في أديس أبابا وحض الدولتين الجارتين في القرن الإفريقي على إجراء "حوار مفيد".



وأكد في بيان إن "المجلس عبر عن قلق عميق إزاء التوتر الدائر وتداعياته العكسية المحتملة على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة".



ودعا المجلس إثيوبيا والصومال إلى "ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل لتسوية سلمية للمسألة".