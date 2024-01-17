كامرون يحض إيران على وقف تسليح المتمردين الحوثيين في اليمن

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون أنه تحدث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وحض طهران على وقف دعم المتمردين الحوثيين في اليمن.



وكتب كامرون الذي يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، على منصة إكس: "يجب على إيران أن تتوقف عن تزويد الحوثيين أسلحة ومعلومات استخبارية وأن تستخدم نفوذها لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".



وأضاف: "على إيران أيضا أن تتوقف عن استخدام الوضع الإقليمي كغطاء للتصرف بشكل متهور وانتهاك سيادة الآخرين. لقد أوضحت ذلك لوزير الخارجية أمير عبد اللهيان".

