وزير الخارجية البريطاني يتلقي مع نظيره الإيراني ويندد بهجوم أربيل

التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في المنتدى الاقتصادي العالمي، حسبما ذكرت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية في بيان.



وأضاف البيان أن كاميرون ندد بالهجمات التي وقعت في أربيل بالعراق وأودت بحياة المواطن البريطاني العراقي كرم ميخائيل.



وقالت وزارة الخارجية إن كاميرون أوضح أيضا أن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر "غير قانونية وغير مقبولة".



ودعا الوزير البريطاني إيران إلى استخدام نفوذها لدى الحوثيين لمنع المزيد من التهديدات.