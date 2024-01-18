مقتل ثلاث نساء وأربعة أطفال جراء إنفجارات في جنوب شرق إيران

مقتل ثلاث نساء وأربعة أطفال جراء إنفجارات في جنوب شرق إيران

قتل ثلاث نساء على الأقل وأربعة أطفال في هجوم صاروخي نفذته باكستان الخميس على منطقة حدودية في جنوب شرق إيران، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية.



وأفاد التلفزيون الرسمي بأن "باكستان هاجمت قرية حدودية إيرانية بصواريخ. وقتل ثلاث نساء وأربعة أطفال جميعهم غير إيرانيين".