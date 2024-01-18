باكستان نفذت "ضربات عسكرية ضد ملاذات إرهابية" في إيران

باكستان نفذت "ضربات عسكرية ضد ملاذات إرهابية" في إيران

نفذت باكستان الخميس ضربات ضد أهداف لـ"إرهابيين" في إيران، وفق ما أعلنت وزارة خارجيتها، بعدما شنت طهران ضربات داخل الأراضي الباكستانية.



وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن "باكستان نفذت هذا الصباح سلسلة ضربات عسكرية منسقة جدًا ودقيقة ضد ملاذات إرهابية في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية"، مضيفة أن "عددًا من الإرهابيين قد قتل".