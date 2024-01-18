عمّان تحمّل إسرائيل مسؤولية سلامة العاملين في المستشفى الميداني الأردني في غزة

حمّلت عمّان الأربعاء، إسرائيل مسؤولية سلامة العاملين في المستشفى الميداني الأردني في خان يونس بجنوب قطاع غزة بعد تعرضه "لأضرار مادية بالغة" نتيجة قصف إسرائيلي أدّى أيضاً إلى إصابة شخصين.



لكنّ متحدّثاً باسم الجيش الإسرائيلي نفى ردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس أن يكون قصف المستشفى.



وقال الجيش الأردني في بيان إنّ المستشفى "تعرّض لأضرار مادية بالغة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في محيطه منذ ساعات أمس حتى صباح اليوم"، مشيرا أيضا الى وقوع اشتباكات في محيط المستشفى.



وتسبّب القصف، وفق البيان، بإصابة كادر طبي في "الفخذ الأيمن واليد اليمنى" إصابة متوسطة.



وذكر الجيش أن المصاب "سيجلى جواً إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم".



كما أشار البيان الى أن "مواطناً غزياً كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة أصيب أيضا بشظية وعيار ناري خلال العدوان".



وأكد البيان أن "القوات المسلحة الأردنية تحمّل إسرائيل كامل المسؤولية حول سلامة مرتبات المستشفى التي تقوم بواجبها الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية"، واصفا "الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني" بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف".



وشدّد على ضرورة "امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية، وعدم اتخاذ أي إجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية من القيام بمهامها".



لكنّ الجيش الإسرائيلي نفى الاتهامات الأردنية.



وقال متحدّث باسم الجيش ردّاً على سؤال لفرانس برس إنّ "الجيش لم يقصف المستشفى الميداني الأردني في خان يونس". وأضاف أنّ "المستشفى لا يزال سالماً، ويعمل بكامل طاقته، ويستمر في تقديم الرعاية الطبية لمحتاجيها".



وذكر المتحدّث أنّ وحدة عسكرية إسرائيلية "واجهت خلية مجاورة للمستشفى الميداني الأردني (...) ولم تطلق النار إلا عندما أصبح ذلك ضرورة تشغيلية".



وأكّد الجيش الأردني في بيانه، أنّ المستشفى "سيواصل تأدية واجبه الطبي والإنساني تجاه الأهل في قطاع غزة".