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رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني: إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة ستتطلب 15 مليار دولار على الأقل
أخبار دولية
2024-01-18 | 01:06
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رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني: إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة ستتطلب 15 مليار دولار على الأقل
كشف رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى أن إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة ستتطلب 15 مليار دولار على الأقل مما يسلط الضوء على حجم الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
وأوضح مصطفى أن التقارير الدولية تشير إلى تعرض 350 ألف وحدة سكنية لدمار كلي أو جزئي في غزة. وأشار الى أنه بافتراض أن 150 ألفا منها ستحتاج إلى إعادة البناء بمتوسط تكلفة يبلغ 100 ألف دولار للوحدة، فهذا يعني "15 مليار دولار للوحدات السكنية".
وقال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لم نتطرق بعد إلى البنية التحتية ولا المستشفيات التي تضررت ولا الشبكات".
ويشير هذا الرقم إلى أن تكاليف إعادة الإعمار ستفوق كثيرا المبالغ التي أنفقت لإعادة بناء غزة بعد الصراعات السابقة. ولم تنته الحرب بعد منذ اندلاعها قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
أخبار دولية
صندوق الاستثمار الفلسطيني
محمد مصطفى
الوحدات السكنية
غزة
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