بايدن يحض زعماء الكونغرس على مواصلة المساعدات الأميركية لأوكرانيا

بايدن يحض زعماء الكونغرس على مواصلة المساعدات الأميركية لأوكرانيا

حض الرئيس الأميركي جو بايدن زعماء الكونغرس، خلال اجتماع في البيت الأبيض الأربعاء، على مواصلة المساعدات الأميركية لأوكرانيا والمجمدة حاليًا بسبب عدم الإتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين على تمويل إضافي.



وقال البيت الأبيض في بيان بعد الإجتماع إن "الرئيس الأميركي كان واضحًا لناحية أن عدم قدرة الكونغرس على التحرك يعرض للخطر أمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وبقية العالم الحر".



وذكر المصدر نفسه أن بايدن (81 عامًا) الذي ظل حتى الآن بعيدًا عن المفاوضات البرلمانية قد أشار إلى حصول "تقدم مشجع" في المناقشات الجارية داخل مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديموقراطية.



أما في مجلس النواب، حيث الغالبية للجمهوريين، فالوضع مختلف. فقد قال رئيسه المحافظ مايك جونسون إن الإجتماع كان "مثمرًا"، وأكد أنه "يتفهم أهمية" المساعدة المقدمة لأوكرانيا، غير أنه شدد على أن "الأولوية الكبرى هي الحدود مع المكسيك"، إلى حيث يصل آلاف المهاجرين يوميًا.