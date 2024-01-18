غارات أميركية-بريطانية جديدة تستهدف عدداً من المحافظات اليمنية

أعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين فجر الخميس، أن غارات أميركية-بريطانية جديدة استهدفت عدداً من المحافظات اليمنية، بُعيد ساعات على تبنّي الحوثيين هجوماً جديداً على سفينة أميركية في البحر الأحمر.



وأفادت "المسيرة" في نبأ عاجل بأنّ "العدوان الأميركي-البريطاني استهدف محافظات الحديدة، تعز، ذمار، البيضاء وصعدة".



وأوضحت أنّ من بين المواقع التي استهدفتها الغارات "جبل الصمع غربي مدينة صعدة".



وأتت هذه الضربات الجديدة بعد تبنّي الحوثيين هجوماً استهدف سفينة أميركية قبالة ساحل اليمن.



وقال المتحدث العسكري يحيى سريع في تصريح عبر التلفزيون إنّ القوات البحرية التابعة للحوثيين استهدفت السفينة الأميركية جينكو بيكاردي في خليج عدن "بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة"، متعهدا مواصلة شن هجمات في إطار الدفاع عن النفس ودعماً للفلسطينيين في غزة.



وإثر الغارات الجديدة فجر الخميس، أكّد الحوثيّون مجددا مضيّهم في استهداف الملاحة البحريّة.



ونقلت قناة المسيرة عن "مصدر عسكري" في الجماعة المتمرّدة قوله: "مستمرّون في استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مهما حاول العدوان الأميركي-البريطاني منعنا من ذلك".

