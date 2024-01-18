الجيش الأميركي: قصفنا في اليمن 14 منصة صواريخ مذخرة جهزها الحوثيون لإطلاقها

الجيش الأميركي: قصفنا في اليمن 14 منصة صواريخ مذخرة جهزها الحوثيون لإطلاقها

أعلن الجيش الأميركي أنه قصف فجر الخميس في اليمن 14 منصة صواريخ مذخرة كان الحوثيون قد جهزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.



وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان إن "هذه الصواريخ التي كانت على منصات الإطلاق مثلت خطرًا داهمًا على السفن التجارية والمدمرات التابعة لسلاح البحرية الأميركية في المنطقة، وكان يمكن إطلاقها في أي لحظة".

