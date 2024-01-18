تايوان ترصد عبور 10 طائرات عسكرية صينية خط الوسط لمضيق تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم، أن عشر طائرات عسكرية صينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأفادت الوزارة مساء أمس الأربعاء، بتجدد نشاط عسكري صيني في المضيق حيث قامت طائرات وسفن حربية صينية "بدوريات استعداد قتالي مشترك".