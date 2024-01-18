الجيش الأوكراني: روسيا أطلقت 33 طائرة مسيرة وصاروخين على البلاد خلال الليل

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الخميس أن روسيا أطلقت 33 طائرة مسيرة وصاروخين على البلاد خلال الليل ودمرت الدفاعات الجوية 22 طائرة مسيرة منها.



وقالت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق تيليغرام: "مناطق الهجوم الرئيسية كانت في الجنوب والشمال. تمكنت القوات الجوية الأوكرانية وقوات الدفاع من تدمير 22 طائرة مسيرة من طائرات العدو. ولم تصل العديد من الطائرات المسيرة الأخرى لأهدافها".



ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقرير القوات الجوية الأوكرانية. ولم يرد تعليق بعد من روسيا على الأمر.



كما لم تعلن السلطات المدنية والعسكرية الأوكرانية بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في سقوط قتلى أو مصابين أو في أضرار مادية.