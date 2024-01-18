رئيس الوزراء الباكستاني يختصر زيارته إلى دافوس بعد الضربات على إيران

سيختصر رئيس الحكومة الباكستانية الموقتة أنور الحق كاكار زيارته إلى دافوس للمشاركة في المنتدى الإقتصادي العالمي بعد إعلان إسلام أباد عن ضربات في إيران، على ما ذكرت الحكومة الخميس.وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية ممتاز زهرة بلوش في مؤتمر صحافي إن "كاكار قرر إختصار زيارته نظرًا إلى التطورات المستمرة".