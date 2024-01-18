ارتفاع أسعار النفط...

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع توقعات أوبك بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين وتعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد. وبحلول الساعة 0004 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 78.16 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا إلى 72.90 دولار.



وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميا إلى 106.21 مليون برميل يوميا في 2025. وبالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.



وفي الوقت نفسه، قالت ولاية نورث داكوتا إن درجات الحرارة التي انخفضت إلى ما دون الصفر تسببت في تراجع إنتاج النفط هناك بما يتراوح بين 650 ألف إلى 700 ألف برميل يوميا، أي أقل من نصف الإنتاج المعتاد. ونورث داكوتا من أكبر الولايات الأميركية المنتجة للنفط.



ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم. ووفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الأربعاء، ارتفعت مخزونات الخام المحلية الأسبوع الماضي 480 ألف برميل.