الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت نحو 60 مسلحا فلسطينيا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم بشأن العمليات التي تمت على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية في قطاع غزة، أن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 60 مسلحا فلسطينيا هناك.



وكشف البيان أن نحو 40 منهم قتلوا في منطقة خان يونس جنوب القطاع إلى جانب مناطق أخرى في شمال القطاع، بما شمل مجمعا تستخدمه حركة الجهاد الإسلامي.