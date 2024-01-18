سفينة هندية تستجيب لنداء إستغاثة من سفينة ترفع علم جزر مارشال

ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) الهندية اليوم الخميس أن سفينة تابعة للبحرية الهندية إستجابت لنداء إستغاثة من التعرض لهجوم بطائرة مسيرة صدر عن سفينة ترفع علم جزر مارشال.وأشار التقرير إلى أن نداء الإستغاثة صدر من السفينة إم.في جينكو بيكاردي في وقت متأخر من أمس الأربعاء.