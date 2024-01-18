ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الباكستانية على إيران إلى تسعة أشخاص

ارتفعت حصيلة قتلى الضربات الباكستانية على منطقة حدودية في إيران من سبعة إلى تسعة أشخاص، على ما ذكر الإعلام الرسمي الخميس.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا نقلا عن مساعد محافظ سيستان بلوشستان الإيرانية علي رضا مرحمتي أن "رجلين قتلا أيضا في الهجوم الصاروخي صباحا في إحدى القرى الحدودية في سراوان، ما يرفع حصيلة القتلى إلى تسعة".