مصدر أمني باكستاني: أي "مغامرة غير محسوبة" من إيران سيتم التصدي لها بقوة

مصدر أمني باكستاني: الجيش الباكستاني في حالة تأهب قصوى

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني باكستاني كبير قوله إن الجيش الباكستاني في حالة تأهب قصوى "للغاية" وإن أي "مغامرة غير محسوبة" من الجانب الإيراني سيتم التصدي لها بقوة، وذلك وسط تصاعد التوترات بين الجارتين.



وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في وقت سابق اليوم إن البلاد نفذت ضربات داخل إيران استهدفت مسلحين انفصاليين من البلوش، بعد يومين من إعلان طهران أنها هاجمت قواعد لجماعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.