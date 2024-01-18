لافروف يعتزم التحدث أمام مجلس الأمن عن مقترحات بشأن "جهود جماعية" لحل أزمة الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، أنه سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل حول مقترحات بشأن "جهود جماعية" لحل أزمة الشرق الأوسط.



وذكر أن الحل يتعين أن يشمل محادثات مباشرة بين القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية وأن يقود لإقامة دولة فلسطينية.