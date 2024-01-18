وكالة الطاقة الدولية ترفع مجددا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

رفعت وكالة الطاقة الدولية مجددا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 استنادا إلى تحسن النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الخام في الربع الرابع.



وتوقعت الوكالة أن يصل الاستهلاك العالمي للنفط إلى 1.24 مليون برميل يوميا في 2024 بما يشكل ارتفاعا قدره 180 ألف برميل عن توقعها السابق.



وعزت الوكالة الزيادة إلى حد كبير إلى توسع الصين في قطاع البتروكيماويات.