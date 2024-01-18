الصومال: "لا مجال" لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من الاتفاق مع أرض الصومال

أعلن الصومال ألا مجال لوساطة في خلاف مع إثيوبيا ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق مثير للجدل مع منطقة أرض الصومال الانفصالية يوفر لها منفذا بحريا.



وقالت وزارة الخارجية في بيان نشر على حساباتها الالكترونية: "لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه".