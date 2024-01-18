جيش باكستان: استخدمنا مسيرات وصواريخ لضرب أهداف في إيران

أعلن الجيش الباكستاني أنه نفذ ضربات محددة الهدف بدقة في إيران باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وذخائر وأسلحة أخرى ضربت أهدافا لجماعتين "إرهابيتين" هما جيش تحرير بلوخستان وجبهة تحرير بلوخستان.



وأشار الى أن القوات توخت كامل الحذر والحيطة وقت التنفيذ لتجنب وقوع أضرار جانبية. وحث على "الحوار والتعاون" لحل المشكلات بين "البلدين الشقيقين".



وجاءت الضربات الباكستانية بعد يومين من استهداف صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية قاعدتين قالت وسائل إعلام رسمية إنهما تابعتين لجماعة جيش العدل المتشددة.