الإمارات تصدر قانونا جديدا لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أفادت وكالة أنباء الإمارات اليوم، بأن الإمارات أصدرت قانونا جديدا دخل حيز التنفيذ في أول كانون الأول لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



ولدى كل إمارة، مثل دبي، أطرها الخاصة التي تحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.



ويهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية من خلال زيادة الاستثمار، وكذلك يهدف القانون إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية.



وتسري أحكام القانون على أي مشروع شراكة ممول كليا أو جزئيا من القطاع الخاص ويتم طرحه من جهة اتحادية.



وتتكون دولة الإمارات من سبع إمارات تمر بمراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية، على رأسها أبوظبي ودبي. وتعمل الحكومة على تطوير مشاريع اتحادية لتعزيز التنمية في الإمارات الصغيرة، حيث تسعى الدولة إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز.