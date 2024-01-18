تركيا تدعو إيران والعراق وباكستان إلى ضبط النفس

دعت وزارة الخارجية التركية اليوم، إيران والعراق وباكستان إلى ضبط النفس وترجيح العقل بعد تصاعد التوترات في المنطقة، والتي كان آخرها شن باكستان ضربات داخل إيران.



وقالت الوزارة في بيان: "نعتقد أنه يجب حل المشاكل من خلال مفهوم الصداقة والأخوة على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها".