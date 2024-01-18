وزير خارجية الأردن: على إسرائيل السماح للنازحين في غزة بالعودة إلى ديارهم

اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم، أن على إسرائيل السماح للنازحين في غزة بالعودة إلى ديارهم.



وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل يوم السابع من تشرين الأول، إلى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.