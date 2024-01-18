وزير خارجية تركيا: إيران وباكستان لا تريدان تصعيد التوترات

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم، أن إيران وباكستان لا تريدان تصعيد التوترات في المنطقة.



وجاءت تصريحات فيدان بعد اتصالات مع نظيريه من البلدين اللذين تبادلا الضربات عبر الحدود خلال اليومين الماضيين.



وأعلن في مؤتمر صحفي في الأردن، أن تركيا أوصت الطرفين بعدم زيادة التصعيد فضلا عن ضرورة استعادة الهدوء في أقرب وقت ممكن.