لافروف يطالب الولايات المتحدة "بوقف العدوان على اليمن"

أكدت روسيا أن على الولايات المتحدة وقف ضرباتها على الحوثيين في اليمن للمساعدة في إيجاد حل دبلوماسي يضع حدا للتوتر المرتبط بهجمات المتمردين على السفن التجارية.



وقال لافروف للصحافيين في موسكو: "الأهم الآن هو وقف العدوان على اليمن نظرا إلى أنه كلما قصف الأميركيون والبريطانيون أكثر، يصبح الحوثيون أقل استعدادا للتحاور".