مقتل 9 مدنيين في غارات يرجح أنها أردنية في جنوب سوريا

مقتل 9 مدنيين في غارات يرجح أنها أردنية في جنوب سوريا

قتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم طفلتان وأربع نساء، الخميس في غارات جوية يرجح أنها أردنية في محافظة السويداء في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وشنت طائرات أردنية مرات عدة غارات داخل الأراضي السورية، إجمالًا بالقرب من الحدود الأردنية، وتستهدف بشكل أساسي عمليات تهريب وتجارة المخدرات التي أعلنت عمان مرارًا عزمها التصدي لها والتعاون مع دمشق لمواجهتها.



وأفاد المرصد السوري بأن "الطيران الحربي الأردني شن غارات جوية بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس إستهدفت منازل ومستودعًا في جنوب شرقي السويداء".



وأسفرت الضربات على منزلين في بلدة عرمان عن "مقتل ثمانية مدنيين بينهم طفلتان وأربع سيدات"، وفق المرصد الذي رجح إرتفاع الحصيلة لوجود أشخاص تحت الأنقاض.