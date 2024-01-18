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وزير النفط العراقي: صادراتنا من النفط لم تتأثر بهجمات البحر الأحمر

أخبار دولية
2024-01-18 | 05:55
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وزير النفط العراقي: صادراتنا من النفط لم تتأثر بهجمات البحر الأحمر
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وزير النفط العراقي: صادراتنا من النفط لم تتأثر بهجمات البحر الأحمر

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لرويترز أن صادرات بلاده من النفط لم تتأثر بالهجمات الأخيرة على سفن في البحر الأحمر.

وذكر عبد الغني في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن نحو 90 بالمئة من صادرات العراق النفطية تذهب إلى آسيا وبالتالي لا تحتاج إلى المرور عبر البحر الأحمر.

وأجبرت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر العديد من الشركات على تحويل مسار الإبحار بعيدا عن البحر الأحمر والمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا مما زاد من وقت الرحلات وتكاليفها.

أخبار دولية

العراق

حيان عبد الغني

صادرات

النفط

البحر الأحمر

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