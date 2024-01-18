‏الجيش الباكستاني: ما قامت به إيران هو انتهاك للسيادة الباكستانية وإخلال بكل العهود والمواثيق الدولية

أعلن ‏الجيش الباكستاني فقد بيان ان "إيران قد أقدمت على مهاجمة الأراضي الباكستانية بالصواريخ الباليستية مستهدفة ما زعمت أنها مواقع لجيش العدل البلوشي".وقال "‏لقد فندت باكستان مرارا وتكرارا مزاعم إيران ومن يقف خلف إيران، ولأن ما قامت به إيران هو انتهاك للسيادة الباكستانية وإخلال بكل العهود والمواثيق الدولية، فكان الجزاء من جنس العمل، وتوجب الرد بالمثل، فلسنا لقمة سائغة، ولا دولة لا جيش لها يتحكم بها ويعتدي عليها كل من هب ودب بلا رادع ولا وازع."واضاف "‏لقد قام الجيش الباكستاني بالدخول إلى إيران وضرب وتدمير عدد من القواعد التابعة لجماعات انفصالية إرهابية تتخذ من إيران مقرا لها بالصواريخ والطائرات المسيرة، وننوه ونحذر بأن من يمد إصبعه نحونا فلن يعود إليه إلا مقطوعا مبتورا، ومن يفكر في الاعتداء علينا سيعود مذموما مدحورا. ‏إن لباكستان جيشا هو درعها، جيشا لا يقبل الذلة ولا يرضى المهانة، وقائدا لا يخشى أحدا، قائد أقسم اليمين على حماية باكستان، ونذر نفسه وروحه لباكستان وشعب باكستان.‏لكل من يفكر في المساس بأمن باكستان؛ لن نحذر، بل أصابعنا على الزناد، وهتافنا الله أكبر، "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".