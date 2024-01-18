وزير الخارجية السعودية بحث مع نظيره الإيراني في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

وزير الخارجية السعودية بحث مع نظيره الإيراني في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

في دافوس، وفي إطار اللقاءات الثنائية، بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.



كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين.