ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي 24620 فلسطينيا قتلوا وأصيب 61830 آخرون في الضربات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول.



واشارت الوزارة إلى أن أن نحو 172 فلسطينيا قتلوا وأصيب 326 آخرون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.