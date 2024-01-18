كشف مصدران مطلعان لرويترز أن السعودية لا تزال تدرس الدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، بعد انقضاء الفرصة الأولى للانضمام في وقت سابق من هذا الشهر.وأوضح المصدران أن الأول من كانون الثاني لم يكن موعدا نهائيا لاتخاذ القرار.وذكر أحدهما أن الانضمام للمجموعة من شأنه أن يعود بمنافع قوية على المملكة بالنظر إلى أن الصين والهند هما أكبر شريكين تجاريين لها.