الاتحاد الأوروبي سيعتمد نظام عقوبات جديدا ضد حماس الاثنين المقبل

كشف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعتمدون نظام عقوبات خاصا جديدا ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين المقبل.



وأوضح أن نظام العقوبات "سيستهدف الأفراد والتحويلات المالية".



وتأتي الخطوة المتوقعة بعد قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بفرض عقوبات على يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة بسبب الهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي.



وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا في كانون الأول عقوبات إضافية على ثمانية مسؤولين ساهموا في تنفيذ أجندة حماس وتعظيم مصالحها في الخارج كما ساعدوا في إدارة شؤونها المالية.