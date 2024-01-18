اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي في نيسان في السعودية

أعلن وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم أن المملكة العربية السعودية ستستضيف اجتماعا خاصا للمنتدى الاقتصادي العالمي في نيسان.ومن المزمع أن يُعقد الاجتماع في 28 و29 نيسان.